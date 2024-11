Houston, caminando, evidenció a los Cowboys

Los Cowboys no han podido ganar como locales en la actual temporada, la situación cada vez es más crítica y lo peor es que el equipo no presenta el mínimo viso de mejora, sino todo lo contrario. Cooper Rush no fue la solución y la derrota 34-10 ante los Houston Texans fue la evidencia.

Aunque Rush lanzó para 354 yardas y un pase de touchdown, la intercepción que sufrió fue detonante, pero además hay que mencionar la falta de creatividad ofensiva por parte del coach Mike McCarthy y la manera en la que los Texans demostraron que conocían de memoria el arsenal de Dallas.

CJ Stroud terminó el juego con 257 yardas lanzadas y aunque no tuvo pase de touchdown, supo comandar el juego terrestre con Joe Mixon, a quien le entregó el balón en 20 ocasiones, para que sumara 108 yardas y anotara tres touchdowns, suficientes para tomar una ventaja inalcanzable.

Houston está peleando con todo en la División Sur de la Conferencia Americana, mientras que Dallas ya ruega por que termine la temporada, pues con marca de 3-7 está en el fondo de la División Este de la Conferencia Nacional y además sumó su quinta derrota en casa.