Philip Rivers sale del retiro y podría ser el quarterback titular de los Colts

Philip Rivers, veterano de 44 años, salió este martes del retiro para firmar como quarterback de los Indianapolis Colts para lo que resta de la temporada de la NFL. El veterano se convirtió en opción debido a las lesiones que padecen los tres mariscales de campo del equipo.

Daniel Jones, el titular, sufrió una rotura de tendón de Aquiles el domingo pasado que lo dejó fuera por lo que resta de la temporada, Anthony Richardson permanece en la lista de lesionados con una fractura orbital y el novato Riley Leonard, quien sustituyó a Jones el fin de semana, padece una lesión de ligamento cruzado posterior de grado uno que lo tiene en duda para jugar.

Ante la emergencia los Colts llamaron a la leyenda de los Chargers para la práctica del lunes pasado, día en el que Rivers cumplió 44 años. Los entrenadores quedaron conformes con lo visto por el ocho veces Pro Bowl, por lo que está citado para el entrenamiento de este miércoles.

En 16 años en la NFL acumuló 63.440 yardas por pase, 421 anotaciones y 209 intercepciones.En su última temporada en los Colts, pasó para 4.169 yardas, 24 touchdowns y 11 intercepciones.