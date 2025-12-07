Llegó la peor noticia para Daniel Jones y los Colts

Redacción FOX Deportes

Una fractura de peroné no pudo detener el renacimiento de Daniel Jones en 2025, pero un desgarro en el tendón de Aquiles sí lo hará.

Los peores temores de 'Indiana' Jones y de los Indianapolis Colts se confirmaron el lunes, cuando las pruebas revelaron que el quarterback sufrió un desgarro en el Tendón de Aquiles en la derrota del domingo contra los Jacksonville Jaguars, anunció el entrenador en jefe Shane Steichen.

Jones se someterá a cirugía esta semana, agregó Steichen. El quarterback, que había estado jugando con un peroné roto durante las últimas semanas, sufrió un desgarro de Aquiles sin contacto al final del primer cuarto contra los Jaguars.

Colts QB Daniel Jones is out for the remainder of the season with a torn Achilles. pic.twitter.com/qsgRL8SlPU — NFL (@NFL) December 8, 2025

El novato Riley Leonard reemplazó a Jones el domingo y podría ser el titular en la Semana 15 contra los Seattle Seahawks. Sin embargo, Steichen dijo a los reporteros el lunes que Leonard enfrenta un problema en la rodilla derecha tras el juego contra los Jaguars. Steichen indicó que "espera" que Leonard esté disponible para jugar en la Semana 15.

Anthony Richardson está en la lista de lesionados con un orbital fracturado, y Steichen comentó que el novato de primera ronda de 2023 no será activado esta semana.

No hay buen momento para una lesión que termine la temporada, pero la de Jones llega en medio de una racha de tres derrotas para los Colts (8-5), cuyo 2025 ha reflejado de manera muy similar la trayectoria del QB.

Los buenos inicios de Jones y de Indianapolis fueron historias alentadoras cuando comenzaron el año 7-1, pero las dificultades recientes arruinaron esos comienzos prometedores, con los Colts cayendo del primer lugar en la AFC Sur y enfrentando apenas un 42% de probabilidad de playoffs, según Next Gen Stats.

Jones, de 28 años, fue liberado por los New York Giants a mitad de la temporada pasada después de seis temporadas irregulares en la Gran Manzana. Luego pasó un tiempo con los Minnesota Vikings (aunque nunca jugó) antes de firmar con los Colts en la última agencia libre para competir con Richardson. Jones ganó el puesto titular y no miró atrás.

Jones firmó un contrato de un año con Indianapolis y, pese a sus recientes problemas, parecía encaminado a una extensión lucrativa con el equipo o a un nuevo contrato atractivo en la agencia libre. Ahora, podría quedar fuera hasta después del inicio de la temporada 2026.

En 13 titularidades este año, Jones completó 261 de 384 pases para 3,101 yardas, 19 touchdowns y ocho intercepciones.

Después de levantarse tras su salida de Nueva York, el primer pick de 2019 se verá obligado a hacerlo nuevamente, mientras se prepara para su próxima remontada y los Colts intentan mantener vivas sus efímeras esperanzas de postemporada sin su quarterback titular.