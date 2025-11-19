Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys se roban la atención en la semana 12 de la NFL

Redacción FOX Deportes

Los partidos entre los campeones Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys, y Los Angeles Rams y los Tampa Bay Buccaneers prometen exhibiciones de máximo poder entre las potencias de la Conferencia Nacional en la semana 12 de la temporada de la NFL.

Which divisional race is catching your attention? 🤔 pic.twitter.com/gYcQZzairt — NFL (@NFL) November 18, 2025

Los Eagles, primeros en la división Este de la NFC, ocupan la cima de la conferencia con nueve triunfos y dos derrotas, misma marca que los Rams, pero su mayor cantidad de triunfos ante equipos de la Nacional les da la posición de privilegio para jugar en casa sus partidos de 'playoffs'.

De ahí la importancia para Philadelphia de ganar este domingo en su vista a Dallas, segundo en el Este con récord de 4-5, el más enconado de sus rivales que quiere agrietarle su camino a la defensa del título.

El equipo de Nick Sirianni es favorito para conseguir su quinto triunfo consecutivo, ante unos Cowboys que llegan motivados después de apalear 33-16 a Las Vegas Raiders.

Los Angeles Rams, dueño del Oeste de la NFC, tampoco tendrán un duelo sencillo ante los Tampa Bay Buccaneers, primeros de la división Sur con 6-4, que es uno de los equipos que ha sorprendido por su desempeño en la presente campaña.

El equipo liderado por Matthew Stafford intentará alargar su buen momento con una sexta victoria consecutiva ante unos Bucs que acumulan un par de derrotas seguidas.