Redacción FOX Deportes
El partido de la NFL en España se convirtió en uno de los cinco más vistos
Ocho millones de espectadores vivieron al máximo los últimos minutos del partido
La NFL anunció este miércoles que el juego entre Miami Dolphins y Washington Commanders, celebrado en Madrid el domingo pasado, es uno de los cinco partidos fuera de Estados Unidos más vistos en la historia de la liga.
El juego en el estadio Santiago Bernabéu, el primero de temporada regular programado en España, tuvo una audiencia media de 5,9 millones de espectadores por televisión y plataformas digitales, cifra que lo sitúa entre los cinco más vistos en la historia de NFL Network.
El partido, al que asistieron 78.610 aficionados y ganó por 16-13 el equipo Miami en tiempo extra, provocó que la transmisión tuviera un pico de audiencia de ocho millones de espectadores en los últimos ocho minutos.
La experiencia que dejó este primer juego en España, en un escenario como el Santiago Bernabéu, fue tan satisfactoria que Roger Goodell, comisionado de la NFL, aseguró un pronto regreso al país.
