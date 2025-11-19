Publicación: miércoles 19 de noviembre de 2025

El partido de la NFL en España se convirtió en uno de los cinco más vistos

Ocho millones de espectadores vivieron al máximo los últimos minutos del partido

La NFL anunció este miércoles que el juego entre Miami Dolphins y Washington Commanders, celebrado en Madrid el domingo pasado, es uno de los cinco partidos fuera de Estados Unidos más vistos en la historia de la liga.

El Santiago Bernabéu recibió a 78.610 aficionados, entradón para el primer partido de la NFL en España
Tua Tagovailoa completó 14 de 21 pases y registró 171 pases
Bizarrap y Daddy Yankee se encargaron del espectáculo del medio tiempo
Miami derrotó 16-13 a Washington Commanders en el primer partido oficial de la NFL en territorio español, necesitó de los tiempos extras para colocarse con marca de 4-7
Un gol de campo de 22 yardas le dio el triunfo a los Dolphins en tiempo extra

El juego en el estadio Santiago Bernabéu, el primero de temporada regular programado en España, tuvo una audiencia media de 5,9 millones de espectadores por televisión y plataformas digitales, cifra que lo sitúa entre los cinco más vistos en la historia de NFL Network.

El partido, al que asistieron 78.610 aficionados y ganó por 16-13 el equipo Miami en tiempo extra, provocó que la transmisión tuviera un pico de audiencia de ocho millones de espectadores en los últimos ocho minutos.

La experiencia que dejó este primer juego en España, en un escenario como el Santiago Bernabéu, fue tan satisfactoria que Roger Goodell, comisionado de la NFL, aseguró un pronto regreso al país.

Miami será local ante Washington Commanders luego de la sorpresiva victoria ante los Buffalo Bills
