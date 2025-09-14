Pese a las lesiones, los 49ers continúan invictos

Hiram Marín

La defensiva comandada por Robert Saleh y una buena actuación cumplidora de Mac Jones, que sustituyó al lesionado Brock Purdy, les dio una merecida victoria a los San Francisco 49ers 26-21 sobre los New Orleans Saints, que dieron un gran partido pero se quedaron cortos.

Se trató de una gran tarde para Jones, quien con los Patriots y los Jaguars no había podido encontrar su mejor nivel de juego. El quarterback gambusino completó 26 de 39 pases lanzados, para sumar 279 yardas y además lanzó 3 pases de touchdown y no registró intercepciones, lo que se convirtió además den la mejor actuación de su carrera en la NFL.

Came marching in 🎺 pic.twitter.com/IJQTWbCJNf — San Francisco 49ers (@49ers) September 14, 2025

En lo que refiere a la defensiva, los californianos atraparon en dos ocasiones a Spencer Rattle y un fumble forzado provocó que los Saints se quedaran a la orilla en en el último cuarto. Definitivamente un juego redondo, que sumado a las 144 yardas totales y 1 touchdown de Chrstiah McCaffrey, coronaron esta victoria.

Los Saints parecía que podían luchar más en casa, pero la falta de contundencia fue su mayor enemigo.

Si bien Spencer Rattler lanzó 206 yardas y completó 3 pases de touchdown y Alvin Kamara fue una pesadilla por tierra al llegar a las 100 yardas, pero a nivel global las cosas no les salieron a los de Nueva Orleans.

Con lesiones al por mayor y con muchos suplentes, seguir invicto para San Francisco es un gran triunfo.