Patrick Mahomes se lesionó y perderá el resto de la temporada

La derrota ante Los Angeles Chargers tuvo varias consecuencias: los Chiefs quedaron fuera de los playoffs y su quarterback, Patrick Mahomes, perderá el resto de la temporada por un desgarre en el ligamento cruzado anterior.

Mahomes comandó la ofensiva hasta que una jugada tardía cambió por completo el tono del partido. Con menos de dos minutos en el reloj, el pasador titular recibió un golpe que lo dejó tendido en el campo. El estadio guardó silencio cuando salió cojeando rumbo a los vestidores.

Patrick Mahomes suffered a torn ACL and is out for the season. pic.twitter.com/XQL44Rvn7G — NFL (@NFL) December 15, 2025

El diagnóstico sacude a la franquicia. Horas después del encuentro, los estudios médicos confirmaron el diagnóstico.

La lesión se produjo tras una tacleada que provocó la hiperextensión de la articulación. De inmediato se determinó que no podría volver al terreno de juego en lo que resta de la temporada. El cuerpo médico ya trabaja en el plan de recuperación correspondiente.

La salida de Mahomes tuvo un impacto inmediato en el resultado y en el panorama general del equipo. Gardner Minshew II ingresó como relevo, pero la ofensiva perdió ritmo en los minutos decisivos.

Tras confirmarse la gravedad de la lesión, Mahomes envió un mensaje de fortaleza y compromiso con su rehabilitación.

Compañeros y staff de coacheo cerraron filas en torno a su líder, conscientes de su peso dentro y fuera del campo.

Andy Reid deberá ajustar la estrategia para lo que resta del calendario. En Kansas City, el enfoque ya está puesto en el regreso pleno de su quarterback para la próxima temporada.