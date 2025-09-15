Patrick Mahomes aceptó que es frustrante comenzar 0-2

Redacción FOX Deportes

Lo que están viviendo actualmente es territorio relativamente nuevo para los Chiefs. La derrota del domingo por 20-17 ante los Eagles dejó a Kansas City con marca de 0-2 para abrir la temporada 2025.

En los primeros siete años con Patrick Mahomes como su quarterback titular, era más probable que sufrieran su segunda derrota en enero (dos veces) que en septiembre (una vez), disfrutando de su éxito dinástico desde el inicio de la mayoría de las campañas.

Lo más parecido a este inicio complicado fue en 2021, cuando los Chiefs perdieron dos de sus primeros tres partidos y comenzaron 3-4 antes de cerrar la temporada regular con récord de 12-5.

Ese año también destacó por ser el único en los últimos seis en el que no jugaron el Super Bowl, cayendo ante los Cincinnati Bengals en la final de conferencia.

Así que, se entiende si los Chiefs no saben muy bien cómo manejar el hecho de no ser el equipo dominante de costumbre.

“Enfrentamos a dos buenos equipos y cometimos errores en momentos clave, cosas a las que no estamos acostumbrados”, dijo el quarterback Patrick Mahomes.

Y agregó: "Pero creo que nos estamos uniendo como equipo. Cuando enfrentas la adversidad, se trata de cómo respondes, y obviamente, no es el inicio que queríamos. La cuestión es: ¿cómo vamos a reaccionar? Estoy emocionado por las próximas semanas para ver quién quiere aceptar el reto y cómo podemos volver a competir con fuerza”.

La falla de Kelce en la zona de anotación, que terminó en intercepción del safety de los Eagles Andrew Mukuba, cambió por completo el rumbo del juego del domingo en contra de los Chiefs.

Mahomes elevó el estándar a un nivel casi imposible al inicio de su carrera. En sus primeras cinco temporadas como titular, de 2018 a 2022, registró 35 pases de touchdown y ninguna intercepción en las dos primeras semanas de campaña. En los últimos tres años, esa cifra se redujo a apenas nueve touchdowns y seis intercepciones. Eventualmente, eso se traduce en derrotas, especialmente frente a buena competencia.

“Conociendo a los muchachos del vestidor, sé que van a responder trabajando. Así es como hemos llegado hasta aquí en Kansas City, creemos que el trabajo se refleja en el producto. Obviamente, nunca habíamos estado 0-2, pero ya hemos pasado por retos y derrotas antes. Creo que los jugadores que tenemos aquí van a volver con esa mentalidad de ‘vamos a trabajar aún más duro’, para que la próxima vez que entremos al campo encontremos la manera de ganar en esos momentos clave, como no lo hicimos en estas dos primeras semanas”.