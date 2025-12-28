Partidazo para enmarcar: volteretas y triunfo de los 49ers

Hiram Marín

Cuando se da un juego de esta calidad, resulta complicado aceptar que tiene que haber un ganador. San Francisco derrotó a Chicago 42-38 en un juego de volteretas que tuvo emociones auténticamente de principio a fin.

Con esta victoria sobre los Bears y una más la próxima semana ante los Seattle Seahawks, los 49ers tienen la oportunidad de terminar como el sembrado número 1 de la Conferencia Nacional.

THE 49ERS WIN AN INSTANT CLASSIC! pic.twitter.com/VOYe16r96e — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) December 29, 2025

Chicago fue un rival más que digno. Con un Caleb Williams en gran nivel, que lanzó 330 yardas, corrió 18 y conectó 2 pases para touchdown y aunque al final se quedó corto, fue más por la presión de la defensiva gambusina que por algún error.

Del lado californiano, Brock Purdy se repuso de una intercepción en la primera jugada que se convirtió en el primer touchdown de los Bears. El quarterback de los Niners se puso en 'beast mode' y dio un gran partido.

El otrora 'Mr. Irrelevant' lanzó tres pases de touchdown y anotó uno por tierra, para además sumar 303 yardas por aire y 28 por tierra.

Otro que brilló con luz propia fue Christian McCaffrey, quien se 'destapó' con 140 yardas por tierra, 41 por aire y un touchdown, para convertirse en el hombre más importante en la ofensiva de los 49ers.

Sin duda uno de los partidos más intensos del año y con el que cerró con broche (literalmente) de oro, una intensa jornada dominical de la Semana 17.