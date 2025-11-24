Hiram Marín
Pese a los errores, los 49ers se alzaron sobre los Panthers
San Francisco logró un importante triunfo que lo enfila hacia la postemporada
San Francisco irrumpió en la noche de lunes con una mezcla brutal de resiliencia y furia: a pesar de que Brock Purdy regaló tres intercepciones en el primer tiempo, los 49ers mantuvieron el control del tablero y sacaron un triunfo clave 20-9 contra Carolina.
Los Panthers intentaron aprovechar cada uno de esos errores, pero la defensa de los Niners se adueñó del partido: con una gran lectura de Ji’Ayir Brown, lograron una intercepción en zona de anotación que apagó una amenaza real de los visitantes.
En el tercer cuarto, el ataque de San Francisco se enderezó. Christian McCaffrey, que venía con sed de revancha, acumuló yardas por tierra y por pase hasta finiquitar una serie con touchdown, lo que amplió la ventaja.
Mientras tanto, Carolina nunca logró capitalizar las oportunidades: su ofensiva estuvo trabada, y cada vez que parecía acercarse, la sólida defensa de los 49ers se plantaba con firmeza.
Al final, San Francisco salió con la victoria por 20-9 y demostró que cuando hay carácter, hasta los errores más costosos pueden salvarse.
