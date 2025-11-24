Pese a los errores, los 49ers se alzaron sobre los Panthers

Hiram Marín

San Francisco irrumpió en la noche de lunes con una mezcla brutal de resiliencia y furia: a pesar de que Brock Purdy regaló tres intercepciones en el primer tiempo, los 49ers mantuvieron el control del tablero y sacaron un triunfo clave 20-9 contra Carolina.

Los Panthers intentaron aprovechar cada uno de esos errores, pero la defensa de los Niners se adueñó del partido: con una gran lectura de Ji’Ayir Brown, lograron una intercepción en zona de anotación que apagó una amenaza real de los visitantes.

Cat's out the bag 😏 pic.twitter.com/7fRJtgCJyV — San Francisco 49ers (@49ers) November 25, 2025

En el tercer cuarto, el ataque de San Francisco se enderezó. Christian McCaffrey, que venía con sed de revancha, acumuló yardas por tierra y por pase hasta finiquitar una serie con touchdown, lo que amplió la ventaja.

Mientras tanto, Carolina nunca logró capitalizar las oportunidades: su ofensiva estuvo trabada, y cada vez que parecía acercarse, la sólida defensa de los 49ers se plantaba con firmeza.

Al final, San Francisco salió con la victoria por 20-9 y demostró que cuando hay carácter, hasta los errores más costosos pueden salvarse.