Parece que ahora sí... estos Rams son de verdad

Hiram Marín

Los Ángeles Rams ya retomaron el camino y este domingo quedó demostrado con la victoria 20-13 que obtuvieron sobre los Commanders en su viaje a la capital de los Estados Unidos.

A la ofensiva, el rebaño californiano tuvo una actuación memorable, sobre todo en lo que refiere a su receptor Puka Nacua, quien terminó el encuentro con 14 recepciones con las que sumó 150 yardas y un pase de touchdown, que recibió de Matthew Stafford.

Make it three in a roWWW! pic.twitter.com/VC9luhnQup — Los Angeles Rams (@RamsNFL) November 8, 2026

Y precisamente el quarterback de los Rams, completó un total de 26 pases de 43 intentos con los que logró 228 yardas y aunque fue interceptado una vez, logró levantarse para ganar el partido.

Pero quien sin duda merece mención honorífica en este encuentro, es el poderoso defensivo Myles Garrett, quien después de ser operado firmó una magnífica actuación en contra de los Commanders.

Garrett finalizó el encuentro con una total de 3 capturas de quarterback y un fumble forzado, pero lo más importante fue lo que le aportó en general a la defensiva de los Rams, que ya de por sí lucía temible con Aaron Donald.

Los Commanders intentaron forzar el tiempo extra, sin embargo, su ofensiva se fue mermando durante el encuentro y sucumbió ante los Rams, que lucieron imparables.