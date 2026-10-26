Optimismo en Baltimore: Lamar Jackson podría jugar contra los Bills

Hiram Marín

El coach de los Baltimore Ravens, Jesse Minter, mantiene un fuerte optimismo de cara a la Semana 8 en la que enfrentarán a los Buffalo Bills. El quarterback Lamar Jackson se encuentra trabajando intensamente en su recuperación de la lesión en el tobillo.

Los reportes internos señalan que el estelar pasador se halla en una posición favorable. Su evolución genera confianza en el staff de coacheo para que reaparezca pronto.

Coach Minter on Lamar Jackson: pic.twitter.com/HZ17tj1E9c — Baltimore Ravens (@Ravens) October 26, 2026

La franquicia evaluará su nivel de participación durante los entrenamientos próximos. El equipo confía en recuperar su mejor versión ofensiva en el terreno.

La presencia del quarterback representa un impulso anímico fundamental para el equipo Las siguientes prácticas definirán el alta definitiva rumbo al siguiente compromiso oficial.