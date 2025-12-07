Nueva caída y la dinastía de los Chiefs se desmorona

Hiram Marín

¿Será el fin de la dinastía? Aún en casa, los Kansas City Chiefs no pesaron y sufrieron una dolorosa derrota 20-10 a manos de unos impetuosos Houston Texans que aprovecharon los errores y complicaron de más al equipo de Andy Reid.

Houston impuso el ritmo desde el inicio con ofensivas largas y precisas. Kansas City nunca logró asentarse ni generar peligro sostenido. El nerviosismo en Arrowhead apareció muy temprano.

THE TEXANS STUN THE CHIEFS IN KANSAS CITY! pic.twitter.com/BvtXuH3mSV — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) December 8, 2025

Los Texans ampliaron su ventaja antes del descanso con una serie metódica que castigó cada desajuste defensivo. Mahomes intentó responder, pero la presión constante y la falta de sincronía limitaron cada avance. Los despejes se acumularon y el reloj se convirtió en enemigo. La desesperación empezó a reflejarse en la banda local.

En la segunda mitad, Houston ajustó aún más en defensa y cerró los caminos por tierra y aire. Kansas City encontró un touchdown que encendió una mínima esperanza, pero la respuesta fue insuficiente. Solo pudieron añadir un gol de campo en un momento crítico. Houston, firme, respondió consumiendo reloj y golpeando en momentos clave.

TEXANS 20-10 CHIEFS



Los de Houston se llevan un importante triunfo de KC.#MundoNFL #HTownMade pic.twitter.com/remGgD3izO — Mundo NFL (@MundoNFL) December 8, 2025

El marcador final de 20-10 resume una noche donde los Texans fueron más sólidos y oportunos.

Kansas City, en cambio, se aleja peligrosamente de los playoffs por primera vez en años, pues ya no dependen de sí mismos, ya que necesitan ganar los juegos restantes y esperar resultados.

La ofensiva carece de ritmo y la defensa ya no sostiene partidos cerrados. La pregunta sobre la caída de la dinastía empieza a tener eco real.