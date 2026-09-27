No fue Neymar, fueron los Ravens los que conquistaron Maracaná

Hiram Marín

El mítico templo del futbol mundial, el Estadio Maracaná, vibró con la agónica victoria de los Baltimore Ravens 34-31 sobre Dallas Cowboys en un choque que seguramente no será olvidado pronto.

La afición brasileña presenció una auténtica batalla en la que la intensidad y los giros dramáticos del marcador mantuvieron el pulso al límite. La noche parecía exigir tiempos extra para definir al triunfador de una contienda brutal y electrizante en suelo carioca.

Sin embargo, Dallas volvió a tropezar con su propia e inoportuna inconsistencia en los momentos determinantes del partido. Sus castigos costosos y pérdidas de balón en territorio clave dinamitaron las oportunidades de ponerse al frente en el marcador.

A pesar de los chispazos de Dak Prescott, las fallas defensivas permitieron a los Ravens mantenerse al acecho hasta el suspiro final.

La maestría mental llegó con la cabeza fría del quarterback Lamar Jackson en la última ofensiva del encuentro. Con solo un segundo restando en el reloj de juego y el pánico rondando el emparrillado, Jackson pidió un tiempo fuera providencial. Congelar de esa manera el tiempo le permitió a Baltimore ejecutar el gol de campo final para evitar el tiempo extra.

Con la presión absoluta de todo un estadio sobre los hombros, Tyler Loop saltó al terreno de juego para intentar el milagro. El pateador sacó un zurdazo perfecto de 56 yardas que cruzó los postes justo al expirar el reloj y festejó nada más ni nada menos que como Cristiano Ronaldo con el famoso ’Siu’.

La pelota dividió la noche de Río de Janeiro y consumó la dramática hazaña de los Ravens, dejando a Dallas tendido sobre el pasto sagrado..