Myles Garrett está casi recuperado y podría volver pronto

Redacción FOX Deportes

El estelar pass rusher Myles Garrett está muy cerca de volver a la acción con los Los Angeles Rams. La franquicia californiana abrió oficialmente su ventana de práctica de 21 días, permitiéndole reintegrarse al trabajo de campo.

Esta decisión marca un punto de inflexión anímico y deportivo para el equipo, que ha tenido que replantear su esquema defensivo ante su prolongada ausencia.

La pesadilla física para el defensivo comenzó tras disputar la Semana 1 de la temporada, un duelo donde vio acción en el 62% de las jugadas. Sin embargo, arrastró molestias desde la pretemporada y una persistente lesión en la rodilla obligó al cuerpo médico a someterlo a una intervención quirúrgica correctiva.

Coach McVay provides updates on Myles Garrett and Terrance Ferguson. pic.twitter.com/S2v5hwdX0B — Los Angeles Rams (@RamsNFL) November 2, 2026

Dicho procedimiento derivó en su ingreso inmediato a la lista de reservas lesionados, lo que inició un riguroso proceso de rehabilitación de varias semanas.

Desde aquel único partido oficial con el jersey de los Rams tras su traspaso estelar, Garrett se ha perdido un total de siete encuentros consecutivos.

Esta ausencia de más de dos meses representó el reto más largo y complejo por lesión en la carrera profesional del defensivo. La defensiva angelina extrañó profundamente su impacto abrumador en la presión al quarterback rival durante toda esta primera mitad de campaña.

No sabemos cuánto tiempo estará fuera Myles Garrett: Sean McVay El head coach de los Rams se mostró preocupado por la operación del estelar defensivo

Las puertas de su regreso a los emparrillados podrían abrirse tan pronto como en la Semana 9, cuando Los Ángeles se enfrente a los Washington Commanders.

El entrenador en jefe Sean McVay confirmó la noticia este lunes, aunque mantuvo la cautela evaluando su evolución diaria en los entrenamientos.

Su activación oficial en el roster dependerá estrictamente de cómo responda su rodilla al esfuerzo físico durante las prácticas de esta semana.