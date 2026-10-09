Murió Mike Ditka, leyenda de la NFL como jugador y coach

Hiram Marín

El mundo de la NFL está de luto tras la confirmación de la muerte de Mike Ditka a los 86 años de edad, anuncio que dio su familia este viernes 9 de octubre.

El legendario exjugador y entrenador en jefe dejó un vacío irreparable en el futbol americano profesional. Hasta el momento, los familiares no han revelado las causas específicas de su deceso, pues prefieren mantener la reserva del caso.

The NFL is deeply saddened by the passing of Hall of Fame coach and tight end, Mike Ditka.



Our thoughts are with his family and loved ones. ❤️ pic.twitter.com/H9cMGPc8ln — NFL (@NFL) October 9, 2026

Como jugador, Ditka revolucionó la posición de tight end tras su ingreso a la liga en 1961 con los Chicago Bears, campaña en la que conquistó el premio al Novato del Año y el campeonato de la NFL en 1963.

Posteriormente militó en los Philadelphia Eagles y en los Dallas Cowboys, franquicia con la que levantó el trofeo del Super Bowl VI en 1972. Su ferocidad en el campo le valió el apodo de "Iron Mike" y su consagración en el Salón de la Fama en 1988.

Player. Coach. Legend.



Mike Ditka embodied the spirit of Chicago and will be deeply missed. — Chicago Bears (@ChicagoBears) October 9, 2026

Desde las bandas, su etapa más memorable ocurrió al frente de los Chicago Bears entre 1982 y 1992, época en la que guió a una de las defensivas más dominantes de la historia, los inolvidables 'Monstruos del Midway' al título del Super Bowl XX en la temporada de 1985.

Más tarde dirigió a los New Orleans Saints entre 1997 y 1999 antes de su retiro del emparrillado. Con su legado, forma parte del selecto grupo de personalidades con títulos de Super Bowl como jugador, asistente y head coach.

Tras su alejamiento de los campos de juego, Ditka continuó ligado al deporte como analista de televisión, faceta en la que proyectó su carácter en las transmisiones.