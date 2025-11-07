Murió el excomisionado de la NFL, Paul Tagliabue

EFE

Paul Tagliabue, excomisionado de la NFL y miembro de la Clase Centenario del Salón de la Fama, falleció este domingo los 84 años de una insuficiencia cardíaca.



“Todos los que formamos parte de la NFL lamentamos profundamente el fallecimiento de Paul Tagliabue, cuyo liderazgo basado en principios y visión encaminaron a la NFL hacia un éxito sin precedentes”, afirmó Roger Goodell, comisionado de la NFL.



En 1989, Tagliabue fue elegido como el séptimo comisionado en la historia de la NFL. Sustituyó a Pete Rozzelle

The Pro Football Hall of Fame is saddened to share the news that the Centennial Class of 2020’s Paul Tagliabue has passed away at age 84. https://t.co/gRq1Gultnx pic.twitter.com/XOzM7IXdz2 — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) November 9, 2025

Nacido en Nueva Jersey, Tagliabue fue impulsor de grandes cambios que ayudaron a convertir a la NFL en la liga deportiva más importante de Estados Unidos.



Promovió la expansión de 28 a 32 equipos, el cambio de seis a ocho divisiones y dio los primeros pasos para el crecimiento de la liga a nivel mundial.



Durante su gestión se instauró la agencia libre y el tope salarial, lo que permitió la igualdad deportiva que fue transcendental para el éxito comercial.



“Él veía cada desafío y oportunidad desde la perspectiva del bien común, un principio que heredó de Pete Rozelle y me transmitió. Siempre estaré agradecido y orgulloso de haber tenido a Paul como amigo y mentor”, subrayó el comisionado.



Los 32 equipos de la NFL, el Salón de La Fama del Futbol Americano Profesional y las principales cadenas de televisión que transmiten los partidos de la liga también se unieron a las condolencias por el fallecimiento del excomisionado.