Morice Norris regresó a entrenar, pero sigue en protocolo de conmoción

EFE

Dan Campbell, entrenador de los Detroit Lions, anunció este lunes que Morice Norris, quien fue hospitalizado de emergencia el pasado viernes, se incorporó al equipo, aunque permanecerá en protocolo de conmoción cerebral.

"Mo está de vuelta con nosotros, se encuentra bien, aunque está en protocolo de conmoción cerebral. Vamos a llevarlo con calma para asegurarnos de que esté bien en los próximos 10 a 14 días para volver a evaluarlo; de todas maneras son buenas noticias", afirmó el entrenador.

This is genuinely the classiest thing I’ve ever seen during a football game



Both teams agreeing to run out the clock completely out of respect for Morice Norris



🙏🙏🙏 pic.twitter.com/SRP3ir7PTs — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔱𝔯𝔬𝔦𝔱 𝔗𝔦𝔪𝔢𝔰 📰 (@the_det_times) August 9, 2025

Norris se lesionó en el duelo del viernes ante Falcons en una jugada en la que en su intentó detener a Nathan Carter chocó su cabeza contra el muslo del corredor, el golpe provocó que quedara tendido en el campo, donde fue atendido por más de 20 minutos antes de ser trasladado al hospital.

La gravedad de la lesión hizo que se suspendiera el juego de la primera semana de la pretemporada con victoria de 17-10 de Detroit sobre Falcons.

Morice Norris está fuera de peligro El propio jugador de los Lions, que sufrió una lesión este viernes, lo dio a conocer

El defensivo informó el sábado de que se encontraba bien. Fue dado de alta el pasado domingo y este lunes se presentó en las instalaciones de los Lions, donde fue recibido con alegría.

"Todos nos entusiasmados al verlo. Fue una bocanada de aire fresco. No se imaginan la cantidad de veces que he visto a chicos con conmociones cerebrales, inconscientes; sabes que están respirando, pero no sabes nada más. Eso lo hace muy difícil, yo mismo lo padecí como jugador", agregó Campell.