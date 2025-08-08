Redacción FOX Deportes
Morice Norris está fuera de peligro
El propio jugador de los Lions, que sufrió una lesión este viernes, lo dio a conocer
El safety de los Detroit Lions, Morice Norris, compartió una publicación en redes sociales el sábado, afirmando que se encuentra bien y agradeciendo el apoyo tras ser retirado del campo en ambulancia al final de un partido de pretemporada contra los Atlanta Falcons.
Norris republicó una captura de pantalla donde expresa su agradecimiento junto con un versículo bíblico, añadiendo un mensaje propio.
"Amén, amén", publicó en su historia de Instagram.
"Estoy bien, amigo, no te estreses", dijo, añadiendo que agradece todas las muestras de apoyo.
Norris se encontraba estable la noche del viernes, tras ser atendido durante unos 20 minutos por personal médico y trasladado a un hospital de Atlanta.
Norris, de 24 años, se lesionó a 14:50 del final del partido de pretemporada tras golpear al corredor de los Falcons, Nathan Carter. Golpeó a Carter con su máscara, de frente al abdomen del corredor, y su cabeza se echó hacia atrás tras asistir en la tacleada.
