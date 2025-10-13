Mike Tomlin no entiende por qué los Browns se deshicieron de Joe Flacco

Redacción FOX Deportes

Antes del duelo divisional de la Semana 7 del jueves por la noche ante los Cincinnati Bengals, el entrenador de los Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, lanzó duras declaraciones dirigidas a la directiva de otro rival de la división.

Tomlin criticó el lunes al gerente general de los Cleveland Browns, Andrew Berry, por el traspaso de Joe Flacco a Cincinnati realizado la semana pasada.

“Si soy honesto, me sorprendió”, dijo Tomlin a los reporteros. “Andrew Berry debe ser mucho más inteligente que yo o que nosotros, porque no entiendo cómo puedes cambiar a un quarterback al que consideras lo bastante bueno para ser tu titular en el juego inaugural, a un rival divisional que justamente tiene problemas en esa posición. Pero esa es solo mi opinión personal”.

Sin embargo, Tomlin aclaró que no culpaba a los Bengals por concretar un intercambio dentro de la misma división, agregando: “Desde la perspectiva de Cincinnati, sin duda tenía sentido”.

El martes pasado, Cleveland envió a Flacco, quien había iniciado cuatro partidos para los Browns, junto con una selección de sexta ronda de 2026, a los Bengals a cambio de una quinta ronda de 2026.

La inusual adquisición a mitad de temporada por parte de Cincinnati llegó después de que Jake Browning perdiera tres juegos consecutivos reemplazando al lesionado Joe Burrow. Los Bengals habían explorado varios rosters en busca de un quarterback veterano y finalmente encontraron en un rival de la AFC Norte como su mejor opción.