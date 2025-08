Micah Parsons se presentó en el campo de entrenamiento de los Cowboys

Redacción FOX Deportes

A pesar de solicitar un intercambio con una larga explicación publicada en redes sociales, Micah Parsons se encuentra en el campamento de los Cowboys, como espectador.

Parsons vio la sesión del lunes con ropa deportiva, con una sudadera con capucha y, dado que el entrenador Brian Schottenheimer pide uniformidad, su jersey de práctica se colocó encima.

Micah Parsons spending some time with Cowboys DC Matt Eberflus pic.twitter.com/VT2N1ZmBWZ — Jon Machota (@jonmachota) August 4, 2025

Si bien Parsons no ha cedido en su solicitud, Schottenheimer no ha ajustado sus expectativas, informando a la prensa que su staff de coacheo defensivo no realizará ningún cambio de personal ni de plan de juego con Parsons fuera.