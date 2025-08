A Jerry Jones no le quita el sueño la problemática con Micah Parsons

Redacción FOX Deportes

El dueño de los Cowboys, Jerry Jones, habló públicamente este fin de semana por primera vez desde que el ala defensiva Micah Parsons solicitó un traspaso desde Dallas.

"Tengo una gran opinión de Micah", declaró Jones tras el entrenamiento del sábado, a . "Y esa solicitud que hizo es solo una parte de la negociación".

Micah Parsons rompió negociaciones con los Cowboys El poderoso defensivo pidió su salida luego de no llegar a un acuerdo

El viernes, Parsons publicó en redes sociales sus conversaciones detalladas con Jones, concluyendo con una declaración en la que dejabla claro que ya no quería jugar para los Cowboys. Parsons señaló que en marzo se reunió con el dueño de los Cowboys para hablar sobre una extensión de contrato.

Parsons, cuatro veces Pro Bowler y dos veces All-Pro del primer equipo, ha registrado más de 12 capturas de quarterback en cada una de sus cuatro temporadas en la NFL. Se convirtió casi instantáneamente en uno de los mejores 'rushers' de la liga tras ser seleccionado con la duodécima selección global del Draft de la NFL de 2021.

A casi un mes del inicio de la temporada, el 4 de septiembre, contra los Eagles, Jones no quiso decir mucho sobre si esperaba que Parsons estuviera en el campo y listo para jugar en la Semana 1.

"No quiero hablar de mis expectativas", dijo Jones. "Eso es especular. Pero puedo hablar de todo lo que ha sucedido hasta ahora y eso no me afecta".

En la reunión de Jones con Parsons en marzo, el defensivode los Cowboys no contó con la presencia de su agente, David Mulugheta, mientras hablaban sobre una posible extensión de contrato. Jones explicó por qué tuvo una conversación directa con Parsons en lugar de Mulugheta.

"Mi experiencia me ha demostrado que el agente no es quien resuelve los problemas que surgen al ejecutar lo prometido en el contrato", dijo Jones. "Por eso, prefiero tratar directamente con el jugador cuando se trata de algo de esta naturaleza".