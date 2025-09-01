Micah Parsons, en duda para la Semana 1 por lesión

Redacción FOX Deportes

La lesión de espalda de Micah Parsons continúa tras su traspaso a Green Bay. Parsons sufre un esguince en la articulación facetaria L4/L5, según informó Ian Rapoport, experto de NFL Network, según fuentes informadas sobre la situación.

El estelar cazador de quarterbacks de los Packers podría jugar la Semana 1 contra los Detroit Lions si recibe una epidural, añadió Rapoport.

Con Green Bay quiero dar un nuevo paso en mi carrera: Micah Parsons El linebacker ve como un sueño su llegada a los Packers

El ala defensiva de los Packers, Micah Parsons, se convierte en el quinto jugador en 2025 en reiniciar el mercado de jugadores no quarterbacks.

Parsons se sometió a un examen físico para completar el exitoso traspaso de la semana pasada de Dallas a Green Bay y participó en el entrenamiento del lunes. Tanto los Cowboys como el reconocido cirujano ortopédico de columna, el Dr. Robert Watkins, confirmaron el diagnóstico. Parsons continuará con fisioterapia en Green Bay.

Durante su suspensión en Dallas, Parsons mencionó un problema de espalda que lo mantuvo fuera de los entrenamientos. Anteriormente, la mayoría creía que el problema era exagerado, posiblemente como una táctica de negociación. Resulta que no fue del todo inventado.

Tras firmar un contrato masivo de 47 millones de dólares anuales con los Packers, es probable que Parsons haga todo lo posible por entrar al campo contra un rival de división. Antes del partido podría recibir una inyección epidural.