Se fue Micah Parsons, pero Dallas le dio a extensión a DaRon Bland

Dallas ha asegurado a uno de sus defensores All-Pro a largo plazo. Los Cowboys acordaron una extensión de contrato de cuatro años y $92 millones con el cornerback DaRon Bland, que incluye $50 millones garantizados, según informó el domingo Ian Rapoport, experto de NFL Network. El equipo anunció el acuerdo de Bland poco después.

El salario anual promedio de Bland, de $23 millones, lo convierte en el sexto cornerback mejor pagado de la liga.

"Estoy muy feliz por él", dijo el entrenador en jefe Brian Schottenheimer sobre Bland. "Simplemente por su forma de trabajar. Saltó a la fama hace un par de años y causó un impacto inmediato como novato jugando nickel y haciendo cosas así. Verlo un par de años después con tantos touchdowns. Me alegro mucho por él y su familia. Es un joven tan humilde. Pero se lo merece. Es uno de esos chicos a los que quieres como compañero de equipo, como competidor. No dice mucho, pero, hombre, te lo da todo."

Bland, ex Pro Bowler y ex All-Pro gracias a su campaña de 2023 con nueve intercepciones, en la que logró un récord de cinco intercepciones para touchdown, forma parte de una prolífica dupla de esquineros junto a Trevon Diggs. Había expresado su deseo de que un contrato se concretara antes del partido inaugural de Dallas contra los Eagles, y los Cowboys lo consiguieron con cuatro días de antelación.

Bland acumula 14 intercepciones en su carrera, además de 164 tacleadas, 27 pases defendidos y un balón suelto forzado. Cabe destacar que se perdió los primeros 10 partidos del equipo la temporada pasada por lesión y no logró ninguna intercepción en siete encuentros tras un ritmo vertiginoso de intercepciones en sus dos primeras campañas. Sin embargo, Bland ha superado indudablemente sus expectativas como seleccionado de quinta ronda del draft de 2022.