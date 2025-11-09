Miami dio la gran campanada y frenó a los Bills

Hiram Marín

Quedó claro nuevamente. En los enfrentamientos divisionales lo que menos importa es la posición en la clasificación. Los Dolphins tuvieron un último cuarto magistral y vencieron 30-14 a los Buffalo Bills.

Este era uno de los partidos más disparejos en cuanto a los pronósticos. Después de lo sucedido en las últimas semanas, Miami lucía como víctima, pero fue todo lo contrario.

Hay que resaltar la gran actuación de De'Von Achane, quien con 174 yardas en 22 acarreos, logró llegar a touchdown en dos ocasiones y aunque la actuación de Tua Tagovailoa fue regular, logró dos pases de touchdown y 173 yardas, además de reponerse de 2 intercepciones.

Mike McDaniels le ganó la partida a Sean McDermott, sobre todo con una defnsiva que se paró de maravilla e hizo que las 306 yardas y dos pases de touchdown de Josh Allen pasaran como una anécdota.

Los Bills dejan su récord en 6-3, mientras que los Dolphins, que tienen marca de 3-7, demostraron que aunque no estén en playoffs, no serán escalones de nadie.