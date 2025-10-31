Los Dolphins despidieron a su gerente general

Redacción FOX Deportes

Los Dolphins hicieron un cambio drástico en su dirigencia.Tras un inicio de 2-7 —su peor marca desde 2021—, Miami y el gerente general Chris Grier acordaron separarse de manera mutua, informaron este viernes los insiders de NFL Network Ian Rapoport y Tom Pelissero. El equipo confirmó posteriormente la noticia.

“Al evaluar el estado del equipo y en mis conversaciones con Chris, quedó claro para ambos que el cambio no podía esperar”, dijo en un comunicado el dueño de los Dolphins, Stephen M. Ross. “Debemos mejorar —en 2025, 2026 y más allá—, y eso tiene que comenzar ahora mismo”.

El experimentado ejecutivo Champ Kelly será el gerente general interino, la segunda vez que ocupa ese papel a mitad de temporada (ya lo había hecho en Las Vegas en 2023 tras la salida de Dave Ziegler).

The Miami Dolphins and general manager Chris Grier have mutually agreed to part ways. pic.twitter.com/pEoBprg8cn — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) October 31, 2025

“Quiero agradecerle a Champ por asumir el reto y por su compromiso con el éxito de los Dolphins esta temporada”, agregó Ross. “Aún queda mucho futbol americano por jugar y todos debemos pelear más duro”.

El despido de Grier va más allá de unas cuantas derrotas dolorosas. Pese al potencial prometedor, Miami no ha cumplido con las expectativas durante los últimos cuatro años —el periodo que abarca la era de Mike McDaniel—, alcanzando los playoffs en 2022 y 2023 pero quedando eliminado en la Ronda de Comodín en ambas ocasiones.

Los tropiezos de 2024 pudieron atribuirse a la prolongada ausencia de Tua Tagovailoa; sin embargo, en 2025 el quarterback estuvo disponible y el rendimiento fue aún peor, lo que llevó a muchos a pensar que McDaniel sería despedido tras la derrota de la Semana 7 en Cleveland.

McDaniel seguirá en el cargo por lo menos al final de la temporada, al frente de un roster armado por Grier, quien estuvo casi una década al frente de las decisiones deportivas. Su más reciente intento por convertir a los Dolphins en contendientes resultó infructuoso y provocó el cambio.