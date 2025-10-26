Los Dolphins parecen haber despertado, ¿les alcanzará?

Redacción FOX Deportes

Los Miami Dolphins rompieron su racha de tres derrotas consecutivas con una victoria sólida sobre los Atlanta Falcons, llevándose el marcador 34-10 en el Mercedes-Benz Stadium.

Tua Tagovailoa brilló con 20 pases completos de 26 intentos para 205 yardas y cuatro touchdowns, conectando con Jaylen Waddle y De’Von Achane. La ofensiva de Miami impuso su ritmo desde el inicio, estableciendo una ventaja de 17-3 al medio tiempo y ampliándola en la segunda mitad. La combinación de ataque equilibrado y defensa sólida fue la clave para dominar el juego.

W IN THE A ‼️ pic.twitter.com/w4dRxriP9I — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) October 26, 2025

La defensa de los Dolphins limitó a los Falcons a solo 213 yardas totales, controlando todas las fases del partido. Atlanta, sin su pasador titular Michael Penix Jr. ni su receptor estrella Drake London, tuvo problemas para generar ofensiva consistente.

Su pasador Kirk Cousins completó 21 de 31 intentos para 173 yardas, pero la presión constante de Miami frustró sus intentos de acercarse en el marcador.

El juego mostró la eficiencia de Miami tanto en el aire como por tierra, manteniendo a Atlanta lejos de zonas de anotación clave. Cada serie ofensiva de los Dolphins se tradujo en puntos, mientras que la defensa impidió cualquier reacción de los Falcons. La victoria tuvo un valor adicional para Miami, siendo la primera fuera de casa desde diciembre de 2024, lo que le da un impulso anímico importante al equipo.

Con el triunfo, los Dolphins mejoran a 2-6, mientras que los Falcons caen a 3-4. Miami buscará mantener el impulso positivo en sus próximos juegos, consolidando la ofensiva de Tagovailoa y el juego terrestre de Achane. Atlanta, por su parte, deberá corregir errores y ajustar su estrategia para retomar el camino ganador en la NFC Sur.