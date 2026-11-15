Mi casa es tu casa... eso le dicen ya los 49ers a los Cowboys

Hiram Marín

El marcador luce más a apretado de lo que en realidad fue el partido. En un duelo marcado por las jugadas explosivas en el AT&T Stadium, los San Francisco 49ers superaron 46-40 a los Dallas Cowboys para mejorar su marca a 8-1 y propinarle a su rival su quinta derrota consecutiva en casa dentro de esta rivalidad.

El ataque visitante acumuló 584 yardas totales bajo el mando de Brock Purdy, quien cerró con 389 yardas aéreas, 3 pases de anotación y cero intercepciones para resistir el embate final de los locales.

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La figura absoluta del encuentro fue el corredor Christian McCaffrey, autor de tres touchdowns tras sumar 161 yardas por recepción, incluidas escapadas de 74 y 66 yardas hasta las diagonales y 62 yardas por tierra.

A su actuación se sumó Deebo Samuel con dos anotaciones propias, mediante un envío corto de 11 yardas y un acarreo de 70 yardas, mientras que el corredor Kaelon Black aportó otro touchdown terrestre de 25 yardas para sostener la ventaja californiana.

Por el bando de Dallas, Dak Prescott lanzó para 336 yardas y cinco anotaciones, conectando en tres ocasiones con George Pickens (145 yardas), una con Ryan Flournoy en cuarta oportunidad y otra con CeeDee Lamb en los instantes finales para apretar la pizarra a una posesión.

Sin embargo, los Cowboys pagaron caro sus tres entregas de balón, entre ellas una intercepción de Malik Mustapha en cuarta oportunidad y dos balones sueltos perdidos en el cierre del partido.

Con este triunfo a domicilio en la Semana 10, San Francisco se afianza en la cima de la Conferencia Oeste de la Conferencia Nacional con registro de 8-1 en su mejor arranque desde la campaña 2019. En contraparte, los Cowboys caen a 4-6 y se rezagan en la pelea por la NFC Este.