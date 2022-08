Matthew Stafford presentó problemas de tendinitis

El quarterback de Los Angeles Rams no ha podido entrenar con regularidad

El quarterback ganador del Super Bowl con Los Angeles Rams, Matthew Stafford, no ha participado de manera regular en las prácticas de su equipo ya que continúa lidiando con un problema en el codo que ha limitado su trabajo de temporada baja.

El 'insider' de NFL Network, Ian Rapoport, informó el jueves en Inside Training Camp Live que Stafford está lidiando con lo que se describe como "tendinitis mala".

"Según tengo entendido, este problema del codo, que en realidad surgió en la primavera, se me describe como una tendinitis grave", dijo Rapoport.

"Es un problema de tendón en su codo de lanzamiento. [Él] tuvo un pequeño procedimiento, no una cirugía, sino un procedimiento, más bien un trato tipo PRP en la temporada baja para tratar de manejarlo. No lo conseguí. a un lugar donde realmente lo necesita. Creo que a largo plazo, todos en Los Ángeles piensan que esto va a estar bien. No siento ningún estrés al respecto, pero es un quarterback. Es un brazo de lanzamiento. Obviamente, algo que debemos monitorear en el futuro".

Stafford no lanzó durante los entrenamientos de primavera de los Rams y sus repeticiones fueron limitadas a principios de esta semana.