Los Texans silenciaron la fiesta de los Jaguars en Wembley

Hiram Marín

Los Houston Texans derrotaron 34-31 a los Jacksonville Jaguars en un trepidante encuentro disputado en el legendario estadio de Wembley. La escuadra texana se impuso en suelo británico gracias a un agónico gol de campo en la última jugada. Este valioso triunfo divisional le permite a Houston tomar oxígeno y apretar la lucha dentro del Sur de la AFC.

El quarterback C.J. Stroud lideró la ofensiva texana con tres pases de anotación a lo largo del cotejo. Foster Moreau destacó con dos recepciones en las diagonales, mientras que Jaylin Noel atrapó un pase de touchdown de 13 yardas.

¡Wembley rugió! Texans y Jaguars llevaron la NFL a otro nivel

Por la vía terrestre, Jawhar Jordan aportó una espectacular carrera de 25 yardas para ingresar a la zona final.

Por su parte, Trevor Lawrence mantuvo a los Jaguars en la pelea al lanzar cuatro pases de touchdown. Bhayshul Tuten lució atrapando dos envíos en las diagonales, seguido por anotaciones de Nate Boerkircher y Travis Hunter. C

Cam Little había empatado el marcador 31-31 a menos de dos minutos del final con un impresionante gol de campo de 60 yardas.

Con el reloj en ceros, Ka'imi Fairbairn conectó un gol de campo de 49 yardas para sellar el triunfo de Houston.

El pateador de los Texans mantuvo la frialdad en el momento decisivo para finiquitar un duelo repleto de dramatismo. De esta manera, el conjunto texano celebró una vibrante victoria ante más de 80 mil aficionados en territorio inglés.