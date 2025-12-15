Los Steelers levantaron la mano y se enfilan a playoffs

Hiram Marín

En un Monday Night Football de alto impacto, los Pittsburgh Steelers impusieron su jerarquía sobre los Miami Dolphins al derrotarlos 28-15, apoyados en su fuerte juego terrestre y defensa en frío invierno.

Los Miami Dolphins, con su racha de cuatro victorias consecutivas, lucharon por mantenerse en la pelea por postemporada, pero no pudieron sostener el ritmo ofensivo.

Pittsburgh, líder de la AFC Norte, castigó los errores y capitalizó oportunidades clave. Miami, pese a su impulso reciente, se quedó corto ante la presión y el ambiente gélido.

Aaron Rodgers y la ofensiva de Steelers controlaron los momentos críticos del encuentro liderando a su grupo hacia yardas sostenidas y puntos.

La ausencia de T.J. Watt debilitó parcialmente la pass rush de Pittsburgh, pero la defensa aun así mantuvo a Miami lejos de zonas profundas en momentos cruciales.

Por su parte, Tua Tagovailoa nunca encontró ritmo consistente, evidenciando problemas bajo presión y en condiciones frías. La ofensiva de Pittsburgh, con balance entre pase y carrera, capitalizó las ventajas del terreno y del tiempo.

Miami apostó por De’Von Achane, quien volvió tras lesión y trató de reactivar el ataque terrestre de los Dolphins con explosividad, pero la defensa de los Steelers ajustó en zonas de golpeo temprano.

DK Metcalf y Jaylen Waddle buscaron abrir el campo, sin embargo las conexiones clave no llegaron en momentos de apremio.

El cuadro visitante mostró destellos de su reciente consistencia defensiva, pero la ofensiva no pudo traducir esas fases en puntos suficientes.

La resistencia de Miami duró hasta mitad de tercera, pero las deficiencias en el último cuarto marcaron la diferencia.