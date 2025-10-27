Los Ravens arrollaron a unos Dolphins sin alma

Hiram Marín

Los Baltimore Ravens vencieron con autoridad a los Miami Dolphins 28-6, en el regreso triunfal de Lamar Jackson tras tres partidos ausente por lesión.

El quarterback titular lanzó cuatro pases de touchdown y 204 yardas para liderar una ofensiva que no dio respiro a Miami y selló un marcador que reafirma el poderío de Baltimore en la AFC.

Jackson mostró ritmo y precisión desde el primer cuarto, conectando dos envíos a las diagonales antes del descanso. En la segunda mitad, amplió la ventaja con dos pases más —uno para Mark Andrews y otro para Rashod Bateman— que sellaron una noche brillante, reflejando su impacto inmediato tras recuperarse del tendón de la corva.

Por tierra, Baltimore también dominó el ritmo del juego. Derrick Henry castigó a la defensiva de Miami en cada acarreo, superando la barrera de las cien yardas y contribuyendo a que el reloj jugara a favor del equipo local. Su presencia física y constancia marcaron el tono en una ofensiva balanceada y contundente.

Del otro lado, los Dolphins volvieron a mostrar inconsistencias ofensivas y defensivas, sumando una nueva derrota que agrava su momento.

El técnico Mike McDaniel parece vivir horas extras al frente de un equipo que se desdibuja semana a semana, incapaz de responder ante rivales de peso. Baltimore, en cambio, volvió a lucir como contendiente serio en la Conferencia Americana.