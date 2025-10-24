Lamar Jackson entrenó normal, pero sigue en duda

Redacción FOX Deportes

El estado de Lamar Jackson sigue en el aire tras el reporte de lesiones del viernes.

Jackson fue catalogado como cuestionable (en duda) para el partido del domingo entre los Ravens y los Chicago Bears, mientras continúa lidiando con una lesión en el tendón de la corva. El entrenador John Harbaugh señaló que Tyler Huntley será el quarterback titular por encima de Cooper Rush si Jackson se ve obligado a perderse su tercer juego consecutivo.

Luego de regresar a los entrenamientos esta semana con participación limitada, Jackson fue ascendido a trabajo completo el viernes. Cuando se le preguntó a Harbaugh sobre la disponibilidad del pasador titular para el juego del domingo, respondió: “Veremos cómo evoluciona conforme avance el fin de semana",

#Ravens QB Lamar Jackson in positive spirits Friday afternoon as he walks off the practice field with teammates.



Jackson has participated in all three practice sessions this week leading up to Sunday's home game against Chicago.

Jackson no juega desde la derrota del 28 de septiembre ante los Kansas City Chiefs. Baltimore llega al duelo con cuatro derrotas seguidas, dos de ellas con Jackson en el campo. Desde que asumió el puesto de titular en 2019, los Ravens tienen marca de 5-12 sin él en la alineación inicial.

En lo que va de la temporada, Jackson ha disputado cuatro partidos, con récord de 1-3, 869 yardas por pase (68 de 95), 10 pases de touchdown y una intercepción. Además, ha corrido para 166 yardas en 21 intentos, con un touchdown terrestre.

Rush ha sido titular en los últimos dos encuentros de Baltimore, con números flojos: 34 completos en 52 intentos, 303 yardas, sin touchdowns y cuatro intercepciones en total. Fue reemplazado por Huntley en la derrota de la Semana 6 ante Los Angeles Rams. Aunque Huntley firmó con los Ravens este verano tras ser cortado por los Cleveland Browns, ya conoce bien el rol de suplente de Jackson.

Huntley tiene marca de 5-9 como titular en su carrera. Cinco de esas aperturas fueron con los Miami Dolphins en 2024, mientras que el resto fueron con los Ravens entre 2021 y 2023, periodo en el que tuvo marca de 3-6.

La lesión y la disponibilidad de Jackson siguen siendo un misterio y probablemente lo sigan siendo hasta el momento del kickoff, programado para el domingo a la 1 p.m. ET.