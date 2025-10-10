Lamar Jackson, otra vez fuera por lesión

Redacción FOX Deportes

Los Baltimore Ravens confirmaron que Lamar Jackson no se ha recuperado de la lesión en el tendón de la corva que sufrió en la Semana 4 ante kos Kansas City Chiefs, por lo que quedará fuera por segundo juego consecutivo.

El quarterback se resintió tras una captura en el tercer cuarto de aquel encuentro y no ha podido entrenar completamente desde entonces, por lo que no jugará contra Los Angeles Rams.

Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson was ruled out of Sunday’s game against the Los Angeles Rams, the team said.

https://t.co/WVw0BLLYQx — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) October 10, 2025

Sin Jackson, los Ravens atraviesan un periodo complicado con tres derrotas consecutivas y un récord de 1-4 en la temporada.

La ofensiva ha tenido problemas para mover el balón y mantener series sostenidas, mostrando una fuerte dependencia de su mariscal titular. En su ausencia, el equipo ha tenido dificultades para anotar y para proteger al quarterback en la bolsa.

El encargado de sustituirlo será nuevamente Cooper Rush, quien tomará la titularidad mientras Tyler Huntley permanece como suplente. Rush inició la semana pasada ante Houston, completando 14 de 20 pases para 179 yardas, sin touchdowns y con tres intercepciones.

Ravens' Lamar Jackson (hamstring) ruled out vs. Rams, will miss second straight game as the nightmare season continues in Baltimore.



Cooper Rush will be under center at least one more week vs the Rams. The Rams are in the top ten in fewest fantasy points allowed to rb,wr and… pic.twitter.com/HTyLZE7E97 — FantasyHolics (@FantasyHolics1) October 10, 2025

El staff de coacheo trabaja en ajustar el plan ofensivo para apoyarse más en el ataque terrestre y reducir la presión sobre su quarterback reserva.

Aunque la lesión de Jackson no se considera grave, el equipo prefiere no arriesgarlo antes de su recuperación total.

El descanso programado tras esta jornada podría permitirle regresar en el siguiente partido, dependiendo de su evolución médica. Por ahora, Baltimore buscará evitar que la ausencia de su líder ofensivo prolongue la mala racha que ha comprometido su inicio de temporada.