Los Rams tomaron revancha y arrollaron a los 49ers

Redacción FOX Deportes

Con un ataque equilibrado y eficiente, Matthew Stafford volvió a ser figura de Los Angeles Rams al lanzar para 280 yardas y cuatro touchdowns en la victoria 42-26 sobre los San Francisco 49ers.

San Francisco intentó reaccionar con Mac Jones, quien completó 33 de 39 pases para 319 yardas y tres anotaciones, pero los errores en momentos clave y la fragilidad defensiva marcaron la diferencia. Cada intento de remontada se estrelló contra una defensa angelina que respondió con presión constante y oportunas coberturas.

THAT'S HOW YOU DO IT! pic.twitter.com/EBc2iZdDxv — Los Angeles Rams (@RamsNFL) November 10, 2025

El marcador final de 42-26 reflejó la superioridad visitante y el control de ritmo que mantuvieron los Rams de principio a fin. La ofensiva se mostró precisa y variada, con Kyren Williams sumando dos touchdowns por tierra que complementaron la actuación aérea de Stafford.

Con este resultado, Los Angeles mejoró su marca a 7-2 y reafirmó su posición como contendiente en la NFC Oeste. Para los 49ers, ahora con 6-4, quedó la preocupación por un inicio flojo y una defensa que no logró contener la intensidad rival, especialmente en terceras oportunidades, aunque el tema de las lesiones sin duda afectó.