Los Rams desmintieron a Odell Beckham Jr.

Parece que una negociación entre Los Angeles Rams y el receptor estelar, Odell Beckham Jr., está más lejos de lo que parecía, sobre todo por el hecho de que el equipo salió a desmentir al jugador.

En días pasados, Beckham Jr. publicó en redes sociales que los Rams le habían hecho una oferta que no tenía que ver nada con su verdadero valor.

"L.A. sabe dónde deseaba estar, pero ellos no me ofrecieron... NADA! Así que no sé qué quiere la gente que haga, definitivamente conozco mi valor, y esa oferta no reflejaba ello. Así que es difícil decir que puedo regresar, a pesar de que pensé que finalmente había encontrado un hogar!".

Sin embargo, el coach Sean McVay habló por parte del equipo y aunque ratificó el gran cariño que siente por el jugador, también dijo no estar seguro de que esa sea la última oferta del equipo, como para que declarara eso.