Los Panthers evidenciaron a la pobre defensiva de Detroit

Hiram Marín

En un emocionante encuentro de domingo por la noche, los Carolina Panthers defendieron la localía para superar 32-26 a los Detroit Lions. Los locales lograron imponer condiciones en un partido de alto octanaje ofensivo y mantenerse firmes en los momentos cruciales.

La gran figura ofensiva de los Panthers fue el novato receptor Tetairoa McMillan, quien tuvo un juego estelar al acumular 192 yardas y dos anotaciones por recepción.

FINAL: The @Panthers improve to 2-2 after a primetime home W! pic.twitter.com/wh29oHdlj8 — NFL (@NFL) October 5, 2026

El quarterback Bryce Young lideró el ataque con 329 yardas por aire y dos pases de touchdown sin sufrir intercepciones, apoyado por el corredor Chuba Hubbard, quien sumó 122 yardas por tierra y cruzó las diagonales en dos ocasiones.

Por el lado de Detroit, el quarterback Jared Goff tuvo una prolífica actuación aérea al lanzar para 412 yardas con un pase de anotación.

El ala cerrada Sam LaPorta atrapó ese envío a las diagonales finalizando con 84 yardas, mientras que el receptor Jameson Williams superó el centenar de yardas con 102 en seis recepciones y Jahmyr Gibbs aportó un touchdown terrestre.

En las estadísticas grupales, Detroit generó 452 yardas totales por 445 de Carolina en un duelo sumamente parejo. Sin embargo, la efectividad en la zona roja de los Panthers y el aporte del pateador Ryan Fitzgerald terminaron por asegurar la victoria local por marcador definitivo de 32-26.