Los Miami Dolphins confirmaron que Tua Tagovailoa cede su lugar a Quinn Ewers

Mike McDaniel, entrenador de los Miami Dolphins, informó este que Tua Tagovailoa dejará de ser el quarterback titular del equipo, posición que ocupará el novato Quinn Ewers para tomar experiencia luego de quedar sin opciones matemáticas de entrar a los playoffs.

"El equipo necesita, y yo busco, un quarterback con convicción. La decisión es complicada, pero simple. Creo que Quinn le da a este equipo la mejor oportunidad de ganar. Zach Wilson lo respaldará y Tua será el de emergencia", afirmó el coach de Miami.

McDaniel tomó la decisión de degradar a Tagovailoa al tercer puesto luego de la derrota ante los Pittsburgh Steelers, que lo dejó fuera de los 'play off', en un partido en el que el desempeño de Tua fue errático; sumó dos pases de anotación, una intercepción y cuatro capturas.

Los Dolphins confiaban en que Tagovailoa, seleccionado en la primera del Draft 2020, sería el pasador indicado para romper la racha de dos años de ausencia que tienen sin clasificar a 'playoffs', pero el quarterback de 27 años ha tenido una de las peores campañas en sus seis años de carrera.

El hawaiano ha conectado 18 anotaciones y ha sufrido 15 intercepciones, el peor registro de la liga en pérdidas de balón, algo que no se espera de uno de los pasadores mejor pagados de la NFL; que el año pasado firmó un contrato por cuatro años y 212.4 millones de dólares.

Quinn Ewers, de 22 años ,reclutado en la séptima roda del Draft de abril pasado, tomará el mando de la ofensiva de los Dolphins este domingo cuando reciban a los Cincinnati Bengals, en un partido poco trascendente, entre dos equipos que ya están eliminados.