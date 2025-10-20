Los Lions 'atropellaron' a unos Buccaneers muy disminuidos

Hiram Marín

Jahmyr Gibbs tuvo 17 acarreos para sumar 136 yardas y un touchdown, pero además hizo 3 recepciones y con estas alcanzó 82 yardas, lo que fue básico para el gran triunfo 24-9 de los Detroit Lions sobre los Tampa Bay Bucanners en el primero de los dos Monday Night Football de este 20 de octubre.

Vale la pena destacar la manera de levantarse del quarterback Jared Goff, quien a pesar de ser interceptado en una ocasión, supo sobreponerse y al completar 20 de 29 envíos, llegó a 241 yardas y un pase de touchdown.

Defended the Den pic.twitter.com/SpwjN1xOIa — Detroit Lions (@Lions) October 21, 2025

Los Lions son un equipo atrevido y agresivo. Combinadas estas dos cualidades hacen de Detroit una maquinaria destructiva, capaz de frenar a un equipo poderoso como los Bucs de Baker Mayfield, quien lanzó para 228 yardas, 1 pase de touchdown y 1 intercepción.

La defensiva de Detroit también se aplicó, no cualquiera mantiene a raya a Mayfield y su ofensiva, que se vio mermada por la lesión de Mike Evans, quien apensa regresaba y lamentablemente volvió a lastimarse y además entró en el protocolo de conmoción.

Con este resultado tanto Lions como Buccaneers, colocan 5-2 su récord en la actual temporada, aunque sin duda se trató de una noche amarga para los Buccaneeers.