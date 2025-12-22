Los Kansas City Chiefs anuncian mudanza

Redacción FOX Deportes

Clark Hunt, propietario de los Kansas City Chiefs, el equipo más ganador de la NFL en la última década, anunció este lunes que el equipo dejará el Arrowhead Stadium, su casa desde 1972, por un nuevo estadio en 2031.

Chairman & CEO Clark Hunt speaks to the media alongside Kansas Legislators about today’s vote regarding development of a new stadium for Chiefs Kingdom. — Kansas City Chiefs (@Chiefs) December 22, 2025

"Hemos firmado un acuerdo con el estado de Kansas para albergar el fútbol americano de los Chiefs a partir de la temporada 2031 de la NFL. En los próximos años, vamos a diseñar y construir un estadio techado de vanguardia", afirmó el dueño del equipo.

Los Kansas City Chiefs, que fueron fundados por Lamar Hunt, padre de Clark, dejarán el estado de Missouri, donde juegan desde 1963, para trasladarse a Kansas, estado vecino en el Medio Oeste estadounidense.

"Será difícil despedirnos del Arrowhead Stadium en unos años. Como a muchos de ustedes, Arrowhead nos trae recuerdos familiares y momentos inolvidables. Pero la verdad es que lo que hace que los partidos de los Chiefs sean tan especiales son ustedes, los aficionados", concluyó.