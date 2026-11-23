Hiram Marín
Los Giants despertaron y frenaron a los Jaguars
El conjunto neoyorquino le hizo pasar una mala tarde al quarterback Trevor Lawrence
Los New York Giants se impusieron 23-18 a los Jacksonville Jaguars en el MetLife Stadium dentro de la Semana 11 de la NFL, construyendo una ventaja de 20-6 al medio tiempo que resistió el empuje visitante en el cierre.
El quarterback J.J. McCarthy completó 18 de 38 envíos para 173 yardas y un pase de touchdown sin intercepciones además de sumar 33 yardas por tierra conectando en la primera mitad con Malik Nabers en una jugada corta de ocho yardas, mientras que Jameis Winston aportó una anotación terrestre de una yarda y Dominic Zvada acertó tres goles de campo de 53, 54 y 43 yardas.
Por Jacksonville, el quarterback Trevor Lawrence sumó 301 yardas aéreas (25 de 47) con un pase de touchdown y dos intercepciones, encontrando a Brian Thomas Jr. en las diagonales en una conexión de 18 yardas en el último cuarto y apoyándose en Parker Washington, quien lideró la recepción con ocho atrapadas para 103 yardas.
El pateador Cam Little mantuvo a los visitantes en pelea con cuatro goles de campo (de 42, 35, 31 y 26 yardas), pero los Jaguars pagaron caro sus dos entregas de balón y los 13 castigos por 107 yardas acumuladas.
La defensa neoyorquina presionó con eficacia en la primera mitad, limitando la ofensiva terrestre visitante a 77 yardas totales y logrando frenar avances clave en zona roja.
Aunque Jacksonville forzó un balón suelto de Cam Skattebo que Antonio Johnson devolvió 42 yardas en el tercer periodo y recortó distancias en la recta final, Nueva York supo administrar el reloj y asegurar el resultado en casa.
Con este triunfo en casa, los Giants mejoran su marca a 6-3-1 y se mantienen en la cima del Este de la Conferencia Nacional. En contraste, los Jaguars caen a un registro de 7-3 y ven cortada su racha de victorias desde la Semana 6, aunque conservan el liderato del Sur de la Conferencia Americana.
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