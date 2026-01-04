Los Falcons mandaron 'de rebote' a playoffs a los Panthers

Hiram Marín

Atlanta cerró la temporada regular con una victoria clave sobre New Orleans en el Mercedes-Benz Stadium, un resultado que terminó teniendo un impacto directo en la definición de la NFC Sur.

En un duelo cerrado y de bajo margen, los Falcons se impusieron 19-17 y evitaron que los Saints tomaran ventaja en el último cuarto, manteniendo viva una combinación de resultados que involucraba a tres equipos.

El partido se mantuvo parejo durante gran parte de la tarde, con intercambios de puntos y pocas diferencias en el control del juego.

Thank you to all the Dirty Birds ❤️ pic.twitter.com/UJyauRGynk — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) January 4, 2026

New Orleans tuvo una oportunidad clara en territorio rival en el cuarto periodo, pero una intercepción en la zona roja por parte de la defensiva de Atlanta frenó una ofensiva que buscaba darle la vuelta al marcador en el momento decisivo.

Con el triunfo, los Falcons cerraron su campaña con marca de 8-9, la misma que terminaron registrando los Panthers y los Buccaneers.

Aunque Atlanta ganó en la última semana, el resultado no le alcanzó para quedarse con la división debido a los criterios de desempate establecidos por la NFL en enfrentamientos directos y desempeño entre los equipos igualados.

Ese escenario dejó a Carolina como campeón divisional y clasificado a postemporada, pese a no haber ganado su lugar de manera directa en la semana final y a terminar con récord perdedor.

El triunfo de Atlanta sobre New Orleans fue, en los hechos, el empujón definitivo que metió a los Panthers “de rebote” a los playoffs, confirmando una NFC Sur que enviará a enero a un campeón con marca negativa.