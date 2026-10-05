Los Falcons fueron superiores y borraron a los Saints

Hiram Marín

Los Atlanta Falcons dominaron de principio a fin tras imponerse 45-24 a los New Orleans Saints en el Monday Night Football de la Semana 4. El ataque visitante golpeó de inmediato en la primera serie ofensiva cuando Bijan Robinson se escapó 59 yardas hasta la zona de anotación sin ser tocado.

La defensiva de los Saints lució vulnerable desde las primeras acciones ante el despliegue terrestre de sus rivales. Atlanta extendió su ventaja durante la primera mitad con dos anotaciones por la vía terrestre de Brian Robinson Jr. y una sólida ejecución ofensiva.

Por su parte, la ofensiva local encabezada por el quarterback Tyler Shough tropezó con pases incompletos y un gol de campo fallado por Daniel Carlson. Al llegar al descanso, los Falcons mantenían el control absoluto del encuentro con una cómoda pizarra de 24-7.

En la segunda mitad, el pasador de Atlanta Michael Penix Jr. conectó un pase de anotación con Jahan Dotson para mantener a distancia a New Orleans. A pesar de los esfuerzos de Tyler Shough conectando con Chris Olave y de las dos anotaciones por tierra de Alvin Kamara, los Saints no lograron acortar la brecha.

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Un acarreo de anotación adicional de Bijan Robinson selló de forma definitiva el contundente triunfo de Atlanta.

La victoria de 45-24 consolida el dominio terrestre de los Falcons, que acumularon 205 yardas por acarreo con un Bijan Robinson estelar de 145 yardas. New Orleans hiló su séptima derrota consecutiva en juegos de tiempo estelar en casa tras cometer errores clave e indisciplinas. Con este resultado, ambos equipos quedan empatados en la división NFC Sur con marca de 2-2.