Los Falcons despertaron y acabaron con el invicto de los 49ers

Hiram Marín

Los San Francisco 49ers jugaron su peor partido de la temporada y eso les costó el invicto ante unos Atlanta Falcons que por el contrario, plantearon un juego por nota y se llevaron merecidamente la victoria 29-20.

Michael Penix Jr., quarterback de Atlanta, brillo con luz propia al lanzar para 213 yardas y conectar 3 pases de touchdown, que dividió entre sus receptores Drake London, Kyle Pitts y Nick Muse.

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En contraste, Brock Purdy no tuvo su mejor tarde. Sufrió dos intercepciones y solo pudo conectar un pase para touchdown en un partido en el que lanzó 288 yardas y ademas fue capturado en un par de ocasiones, sin dejar de mencionar que Christian McCaffrey tuvo que bajar su intensidad, pues se lesionó durante el partido.

Con esta derrota, San Francisco extiende a 25 años la ausencia de victorias en temporada regular en Atlanta, pues aunque su último triunfo ante los Falcons como visitante fue en 2013, ese partido fue de playoffs.

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De esta forma, los 49ers dejan su récord en 6-1, mientras los Falcons toman oxigeno y aunque aún tienen marca perdedora, esta se colocó en 3 ganados y 4 perdidos.