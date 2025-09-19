Los Falcons cortaron al pateador Younghoe Koo

Redacción FOX Deportes

Tras la actuación perfecta de Parker Romo el domingo por la noche, prácticamente se daba por hecho que el tiempo de Younghoe Koo en Atlanta había llegado a su fin.

Eso se confirmó el viernes, cuando los Falcons anunciaron la liberación de Koo, cinco días después de que estuviera inactivo y no asistiera al triunfo 22-6 de Atlanta sobre los Vikings en Minnesota.

Thank you, Younghoe Koo pic.twitter.com/mOh89rj76B — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) September 19, 2025

En consecuencia, Romo —quien, según el entrenador Raheem Morris, será el titular este fin de semana ante los Panthers— firmó un contrato por dos años para unirse al roster activo del equipo. Atlanta confirmó la contratación poco después.

La despedida de Koo cierra un par de semanas sorprendentes, aunque los rumores de un movimiento así habían comenzado el año pasado, durante la peor temporada de la carrera de Koo.

Koo se impuso en la pretemporada en la disputa por el puesto de pateador frente a Lenny Krieg, jugador del International Pathway Program, pero un intento fallido de gol de campo de 44 yardas para empatar el juego en la Semana 1, en la derrota 23-20 ante los Buccaneers, será su último intento con los Falcons.

Falcons release kicker Younghoe Koo. pic.twitter.com/XaUz7G00W3 — NFL (@NFL) September 19, 2025

En el primer partido de su séptima temporada con Atlanta, Koo convirtió 2 de 3 goles de campo y 2 de 2 puntos extra. Su intento más largo fue aquel fallido de 44 yardas.

Atlanta firmó a Romo para su escuadra de práctica dos días después del error de Koo, señalando la posibilidad más reciente de que el equipo buscara un cambio. Los Falcons luego promovieron a Romo antes del enfrentamiento de la Semana 2 contra los Vikings, en lugar de Koo, quien no viajó a Minnesota con el equipo. Romo, pateador de los Vikings en cuatro juegos la temporada pasada, acertó cinco goles de campo y un punto extra, asegurando efectivamente la salida de Koo de la ciudad.