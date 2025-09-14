Los Falcons 'hundieron el barco' en Minnesota

Redacción FOX Deportes

Los Atlanta Falcons se llevaron la victoria este domingo al derrotar 22-6 a los Minnesota Vikings en un juego marcado por la solidez de su defensiva y la falta de contundencia del rival.

El equipo visitante controló el marcador desde temprano, obligando a los locales a conformarse únicamente con dos goles de campo en todo el encuentro. La diferencia en ejecución fue determinante para que Atlanta se quedara con el triunfo.

El gran protagonista fue John Parker Romo, quien acertó sus cinco intentos de gol de campo, incluyendo uno de larga distancia que dio confianza al equipo en un momento clave.

A eso se sumó el trabajo de Bijan Robinson, que con más de 140 yardas por tierra desgastó a la defensiva de Minnesota y abrió espacios para que Tyler Allgeier pudiera llegar a las diagonales. La ofensiva no fue explosiva, pero sí constante.

Del lado de los Vikings, el quarterback novato J.J. McCarthy tuvo un día complicado. Lanzó para poco más de 150 yardas pero sufrió dos intercepciones y fue presionado durante gran parte del partido.

Aunque Justin Jefferson logró una jugada grande antes del medio tiempo que permitió recortar distancias con un gol de campo, ese momento fue aislado dentro de una actuación ofensiva muy limitada.

En conjunto, Atlanta dominó las tres fases del juego. Su defensa controló el ritmo, su ofensiva terrestre impuso condiciones y los equipos especiales respondieron cuando se les necesitó. Minnesota nunca encontró la manera de penetrar la zona de anotación y terminó por ceder ante un rival que supo aprovechar cada oportunidad para llevarse una victoria convincente en condición de visitante.