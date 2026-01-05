Los equipos de la NFL ya tienen oponentes para 2026

Hiram Marín

La NFL dio a conocer oficialmente los oponentes para la temporada 2026 una vez concluida la campaña 2025, activando el primer gran paso rumbo al nuevo año competitivo.

Como cada ciclo, la liga aplicó su fórmula rotativa que cruza divisiones completas, rivales intraconferencia y duelos por posición final, dejando definidos los enfrentamientos, aunque no el orden ni las fechas.

Entre los choques que más atención generan aparece nuevamente el San Francisco 49ers vs Dallas Cowboys, una rivalidad histórica que ha marcado épocas tanto en temporada regular como en playoffs.

#NFL Opponents 2026 for each Team

(ordered by Strength of Schedule)



Green... Home

Yellow... Away pic.twitter.com/QxdoesMI6i — SFdata9ers🏈📊 (@sfdata9ers) January 5, 2026

También sobresalen duelos clásicos como Green Bay vs Chicago, Pittsburgh vs Baltimore y Kansas City frente a Buffalo, enfrentamientos que se han convertido en referentes constantes del calendario moderno.

El anuncio también deja ver cruces atractivos entre conferencias, con enfrentamientos que suelen elevar expectativas mediáticas y de rating.

Partidos como Eagles contra equipos élite de la AFC, o duelos entre potencias recientes como Chiefs ante franquicias tradicionales de la NFC, forman parte del atractivo que ya se perfila desde esta etapa temprana.

Aunque los equipos ya conocen a quién enfrentarán, las fechas, horarios y sedes exactas aún no han sido reveladas. La NFL mantiene su calendario tradicional y ha confirmado que el calendario completo de la temporada 2026 será anunciado en el mes de mayo, como ha ocurrido en años recientes.

Con los oponentes ya definidos, las franquicias comienzan desde ahora su planeación deportiva y logística, mientras los aficionados empiezan a identificar los partidos imperdibles del año.



El anuncio no marca el inicio formal de la temporada, pero sí el primer mapa claro del camino que recorrerá la NFL rumbo a 2026.