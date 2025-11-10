Los Eagles vencieron a los Packers y al frío de la 'tundra congelada'

Hiram Marín

En un duelo que transcurrió bajo tensión defensiva, los Eagles consiguieron una ajustada victoria 10-7 ante los Packers en campo visitante.

El partido mostró pocas anotaciones durante los tres primeros cuartos, con un enfrentamiento físico marcado por la voluntad de ambas escuadras de no ceder terreno.

El marcador fue el siguiente: los Eagles se adelantaron con un gol de campo de 39 yardas por parte de Jake Elliott, tras una serie ofensiva que rompió el cero en el tercer cuarto.

Más tarde, en el cuarto periodo, DeVonta Smith recibió un pase de 36 yardas de Jalen Hurts para poner la ventaja en 10-0.

Los Packers respondieron con un acarreo de 6 yardas de Josh Jacobs que acercó el marcador a 10-7. La tensión creció en los últimos instantes, cuando Green Bay se la jugó para empatar, y esa decisión definió el desenlace.

Cuando el reloj marcaba los segundos finales, Brandon McManus intentó un largo intento de patada de 64 yardas para empatar el partido.

La patada salió desviada —el centro fue bajo y el intento se fue a la izquierda— y los Eagles lograron resistir para sellar la victoria.

Con ese fallo, Philadelphia escapó de un final dramático y mejoró su registro, mientras Green Bay se quedó con la amargura de haber estado tan cerca.