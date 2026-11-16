Redacción FOX Deportes

Los Miami Dolphins anunciaron este lunes el corte del pateador Zane González tras una actuación fallida en la derrota de 24-22 ante los Indianapolis Colts. Con este resultado, el equipo de Florida cayó a una marca de 1-8 en la presente campaña de la NFL y determinó poner al veterano de 31 años en la lista de waivers.

El motivo principal de la baja fueron los tres errores cometidos el domingo en Indianapolis, donde falló dos goles de campo de 47 y 51 yardas, además de un punto extra. Aunque acertó una patada de 53 yardas, sus fallos dejaron escapar siete puntos clave en un duelo que se definió por apenas dos unidades de diferencia.

Roster Moves | We have waived kicker Zane Gonzalez. pic.twitter.com/dvtRrJCoE2 — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) November 16, 2026

El entrenador en jefe de Miami, Jeff Hafley, señaló de forma directa tras el encuentro que el equipo necesita concretar esas oportunidades para aspirar a ganar. González se marcha después de disputar cuatro partidos con la franquicia, periodo en el que registró seis goles de campo en diez intentos y seis puntos extra en siete oportunidades.

Por el momento, los Dolphins no cuentan con un pateador en su plantilla activa y deberán contratar a su tercer especialista de la temporada antes de enfrentar a los Buffalo Bills. Hafley adelantó que ya tienen en la mira a un par de agentes libres tras haber probado recientemente a veteranos como Daniel Carlson y Justin Tucker.