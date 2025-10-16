Los Dodgers están a un paso de la Serie Mundial

Redacción FOX Deportes

Los Angeles Dodgers se colocaron a una victoria de la Serie Mundial tras vencer 3-1 a los Milwaukee Brewers, resultado que les da ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Tyler Glasnow abrió con autoridad, lanzó cinco entradas y dos tercios con solo una carrera admitida y ocho ponches, con lo que controló a una ofensiva cervecera que no encontró ritmo.

The @Dodgers are ONE WIN AWAY from the National League pennant! pic.twitter.com/TiigL4x1VD — MLB (@MLB) October 17, 2025

El ataque de Los Angeles Dodgers pegó primero gracias a Shohei Ohtani, quien abrió con triple y anotó con un doble de Mookie Betts. Milwaukee igualó en la segunda entrada, pero Los Angeles Dodgers respondieron más tarde con oportunismo y paciencia en el plato, aprovechando cada mínima fisura del pitcheo rival.

En la sexta, Will Smith y Freddie Freeman pusieron la mesa y Tommy Edman conectó un sencillo que rompió el empate 1-1.

Un lanzamiento descontrolado del relevista Abner Uribe permitió que Freeman anotara la tercera carrera, diferencia que resultó definitiva para Los Angeles Dodgers en el Dodger Stadium.

El bullpen volvió a responder con solidez: Alex Vesia, Blake Treinen, Anthony Banda y Roki Sasaki se combinaron para sellar la victoria sin permitir daño. Con el 3-0 en la serie, Los Angeles Dodgers podrían asegurar el boleto a la Serie Mundial este viernes si mantienen su dominio ante los Brewers.